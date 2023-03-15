Kastamonu'da rahatsızlanan yaşlı adamın kapısını balkondan giren itfaiyeciler açtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde rahatsızlanan kişinin kilitli olan kapısı, balkondan giren itfaiye ekipleri tarafından açıldı.

Alınan bilgiye göre, Harmancık Mahallesi Muzaffereddin Gazi Caddesi'nde bulunan apartmanın 1. katında yaşayan Cevat Tuncel (65), evde fenalaşarak yere düştü. İstanbul'da yaşayan oğlunu arayan Tuncel, rahatsızlandığı için kilitli kalan kapıyı açamadığını söyledi.

Bunun üzerine Tuncel'in oğlu, 112'yi arayarak yardım istedi. Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, 1. kattaki evin balkonuna çıkarak içeri girdi. Evin dış kapısını açan itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerini içeri aldı.

Tuncel, ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine götürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.