Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta TOKİ konutlarının teslimine başlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta TOKİ konutlarının teslimine başlanacak

AA

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta TOKİ konutlarının teslimine başlanacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından selzedeler için inşa edilen konutların anahtarlarının teslimine başlanacak.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, gazetecilere, 2021 yılının Ağustos ayında yaşanan selin izlerini silmek için yürütülen çalışmaların sürdüğünü söyledi.

TOKi konutlarıyla ilgili kuraların geçen ay çekildiğini hatırlatan Atıcı, "İlk etapta 46 konutumuz, ikinci etapta da 546 konutun kuralarını çektik. 592 hak sahibimiz şu anda konutlarının anahtar teslimini bekliyorlar. Biz Bozkurt genelinde toplamda 649 konut inşa ettik." dedi.

TOKİ'nin bölgede ciddi bir çalışma yaptığını vurgulayan Atıcı, "TOKİ Bozkurt'un yapı stokunun neredeyse yüzde 50'sini yeniledi. Biz bu konutları vatandaşlarımıza en kısa süre içinde teslim edeceğiz. Ayrıyeten 123 dükkan yıkılmıştı. Bunları tekrardan yeniledik. 87'sinin teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda da diğer dükkanların teslimini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Atıcı, konutların yapım süreciyle ilgili şu bilgileri aktardı:

"Bozkurt'ta afette acil yıkılacak ağır hasarlı konutlar belirlenerek yıkımı gerçekleştirildi. Ayrıyeten DSİ'nin dere genişletilmesinden dolayı kamulaştırma sahasında kalan afete maruz kalan yerlerde yıkımlar oldu. Ayrıca Bozkurt'un daha güzelleşebilmesi için bazı bölgelerde kentsel dönüşüm yapıldı. Ağır hasar, dere genişlemesi ve kentsel dönüşümden dolayı Bozkurt'ta 3 ayrı yıkım yapıldı. Vatandaşlarımıza konutların kuraları çekilirken komşuluk ilişkisine uygun olarak yapıldı. Bazı vatandaşlarımızın yıkılan konutlarının arazileri kendilerinde kaldı. İleride onlar arazilerine yine konut yapabilecekler. Onlara da ev verdik. Bozkurt'ta en uzak TOKİ konutumuz merkeze 800 metre mesafede. TOKİ sadece bir konut inşaatı yapmıyor, parkları, doğal gazı ve altyapısı ile yaşam alanları oluşturuyor."

Konutları kısa süre içinde teslim etmeye başlayacaklarını belirten Atıcı, "Biz kuralarımızı çektik. Hava durumu müsait olduğu sürece bahçe ve peyzaj düzenlememizi tamamlayacağız. Konutların, geçici kabulleri yapıldı. Beş ayrı etapta TOKİ konutu inşa ediyoruz. İlk etapta 84 konutluk etabımızın anahtar teslimleri önümüzdeki hafta başlayacak. Etap etap çevre düzenlemesi bittikten sonra anahtarları teslim ediyoruz. Bir veya bir buçuk ay içinde çevre düzenlemeleri bittikten sonra teslim edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Bozkurt'un büyük bölümünün yeniden inşa edildiğini dile getiren Atıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"On bir ilimizi etkileyen büyük bir deprem afeti yaşadık. Bozkurt'ta kamu binalarının yüzde 80'i, altyapının yüzde 100'ü, oto sanayimizin yüzde 100'ü yenilendi. Tamamen neredeyse yok olmuş bir ilçeyi devletin gücü, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile inşa ettik. Bozkurt'ta bu yapılanlar gösteriyor ki deprem afetinin yaşandığı bölgede de devletimiz büyüklüğünü gösterip oraları yeniden inşa edecektir."

Selde dükkanı yıkılan Muzaffer Demir ise TOKİ tarafından inşa edilen yeni dükkanının kendisine teslim edildiğini söyledi.

Bozkurt'un çok büyük bir afet yaşadığını hatırlatan Demir, "İlçede fotoğrafçılık yapıyorum. Afette Bozkurt haritadan silindi. Devlet büyüklerimiz karşılaştığımız zorlukları yerinde gördüler. Bakanlarımız bizzat sorunlarımızı dinleyip sorunlarımıza çare buldular. Binalarımızı kısa sürede yaptılar." diye konuştu.

Ev ve dükkanlarının selde zarar gördüğünü anlatan Demir, şunları dile getirdi:

"Bozkurt haritadan silindikten sonra yeniden yapılanmaya başlandı. Şimdi yeni bir afet daha oldu. 11 ilimiz haritadan silindi gibi oldu ama onlar da merak etmesin devletimiz yanlarında olacaktır. Bizi nasıl ayağa kaldırdılarsa devletimiz onları da ayağa kaldıracaktır. Hiç merak etmesinler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da rahatsızlanan yaşlı adamın kapısını balkondan giren itfaiyeciler açtı
YEREL HABERLER Kastamonu'da rahatsızlanan yaşlı adamın kapısını ...
Kastamonu'da sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da sis etkili oluyor
Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, sağlık çalışanlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, sağlık çalışanlarını ...
Erkek Boks Milli Takımı'nın ikinci etap kampı Kastamonu'da başladı
YEREL HABERLER Erkek Boks Milli Takımı'nın ikinci etap kampı ...
Cide Kaymakamlığından depremzedeler yararına kermes
YEREL HABERLER Cide Kaymakamlığından depremzedeler yararına kermes
Anadolu'nun ilk lisesinden deprem bölgesi için konteyner sınıf kampanyası
YEREL HABERLER Anadolu'nun ilk lisesinden deprem bölgesi için ...
Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istiyor
YEREL HABERLER Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndan ...
KASTAMONU'DA AVM'NİN KAFETERYASINDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
YEREL HABERLER KASTAMONU'DA AVM'NİN KAFETERYASINDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ ...
Kastamonu'da AVM'nin kafeteryasında tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Kastamonu'da AVM'nin kafeteryasında tartıştığı kişiyi ...
Kastamonu'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kastamonu'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Köylülerden deprem bölgesine 25 ton odun yardımı
YEREL HABERLER Köylülerden deprem bölgesine 25 ton odun yardımı
Cide'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
YEREL HABERLER Cide'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.