Kastamonu'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İngiltere'de son ayların en büyük grevi: Yüz binlerce öğretmen, doktor, memur ve metro çalışanı iş bıraktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 4 evden hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri Y.E.T, M.Ş. ve B.P.Ü, gözaltına alındı. Zanlıların, ifadelerinde çaldıkları eşyaları ikinci el eşya ticareti yapan birine sattıklarını söyledikleri öğrenildi.

İkinci el eşya satışı yapılan yerde çalıntı 3 televizyon, matkap, mutfak tüpü, elektrikli ev aleti, güç kaynağı ve çok sayıda bilgisayar parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalıntı eşyaları satın alan kişi ise emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.