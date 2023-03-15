Kastamonu'da restoranda bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde bulunan restoranda Erdal Kabasakal'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan D.Y, A.Y. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kentte 13 Mart Pazartesi günü Kabasakal ile D.Y, A.Y. ve H.Y. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu D.Y'nin tabancayla ateş ettiği Kabasakal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, zanlılar gözaltına alınmıştı.



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