Kastamonu'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede O.K'nin evinin soyulduğu ihbarında bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma dedektiflerinin operasyonuyla hırsızlık şüphelileri S.A. ve A.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

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