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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu MÜSİAD'tan depremzedelere yardım eli

AA

Kastamonu MÜSİAD'tan depremzedelere yardım eli

KASTAMONU (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şubesi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeye ilk günden bu yana 15 tır yardım gönderdi.

MÜSİAD Şube Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, bir kafede "hasbihal toplantısı" kapsamında bir araya geldiği gazetecilere, depremzedeler için seferber olduklarını söyledi.

Yönetim kuruluyla birlikte toplanarak depremzedeler için yol haritası çizdiklerini aktaran Sevgilioğlu, "Üyemiz olan markette ne kadar mont, eldiven, çorap ve bere varsa alıp Valilik toplama merkezine teslim ettik. 6 barınma amaçlı konteyner ve insanı yardım dolu 15 tır sevkiyat yaptık. Yardımlarımız halen devam ediyor. Üyelerimiz kiralık evlerini karşılıksız olarak depremzede ailelerine açtı. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin.” dedi.

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