Deprem bölgesine giden "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" mezun oldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 525 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane taşırken hayatını kaybeden Kastamonulu Şehit Şerife Bacı'ya atıf yapılarak kendilerine "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" diyen komandolar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 32 gün görev yaptıktan sonra birliklerine döndü.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasında eğitimleri sona eren 2 bin 454 jandarma uzman erbaş ile 71 sahil güvenlik uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 25 hafta süren eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri Vali Avni Çakır ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç tarafından verildi.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin gözbebeği jandarma teşkilatının tarihinin şeref ve şanla dolu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük bir deprem yaşadığını hatırlatan Çakır, "Ne mutlu sizlere ki mezuniyetine geldiğiniz evlatlarınız olan kahraman komandolarınız ile afet bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde, çadır kentlerde, köylerde, ilçe merkezlerinde, görev verilen her noktada insani yardım faaliyetleri gibi çok önemli görevleri başarıyla yerine getirerek afetzede vatandaşlarımızın hayır dualarını almışlardır. Afet bölgesinde 2 bin 746 personel ile 32 gün boyunca görev alan kahraman komandolarımıza ve komutanlarımıza bir kez daha devletimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Koç da mezun olan uzman erbaşları tebrik ederek, "Terörle mücadelede jandarmanın çok önemli yeri vardır. Jandarma Genel Komutanlığı olarak geçmişten bu zamana kadar terörle mücadelede destan yazan ve milletimizin gönlünde taht kuran jandarma birliklerinin emrinde görev alacak genç silah arkadaşlarım da halen görev yapan jandarmalar gibi, 'Gitmediğin yer ve kontrol etmediğin alan senin değildir' prensibiyle vatandaşlarımızın arasında daha görünür ve erişebilir olarak, kutsal vatanımızın her karış toprağında gece gündüz demeden görev yapacaklardır." ifadesini kullandı.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik de uzman erbaşların eğitimlerinin 20. haftasında Hatay'a giderek görev yaptıklarını vurgulayarak, "Ülkemizin yaşadığı bu büyük felakette devletinizin emrinde, milletinizin hizmetinde oldunuz. Büyük önder Atatürk'ün, 'Jandarma her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyet'e aşk ve sadakat ile bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur' sözüyle özdeşleşen davranışlarınız için sizleri kutluyor, tebrik ediyorum." diye konuştu.

Jandarma Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Mehteran Birliği gösteri sundu.

Törende uzman erbaşların sunduğu tüfekli hareketler ile göğüs göğüse muharebe tekniği gösterileri de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi.

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