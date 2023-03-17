LGS kapsamındaki sınava girecek öğrencilere öğretmenlerinden sürpriz ziyaret

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere, ilkokul öğretmenleri sürpriz ziyarette bulundu.

Bahri Alp Ortaokulu yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte, haziran ayında LGS kapsamındaki sınava girecek 8. sınıf öğrencilerinin ilkokul öğretmeni, okulu ziyaret etti.

Öğretmenler, sınav kaygısını azaltmak amacıyla öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtladı.

Bahri Alp Ortaokulu Müdürü Seyfettin Uzun, öğretmenleri okullarına davet ettiklerini belirterek, "Sağ olsunlar, bizleri kırmadılar, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Amacımız öğrencilerimizi LGS sınavına hazırlamak, motive etmek ve bir adım daha öne çıkarmak. İnşallah bu başarıya birlikte ulaşırız. Güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Tüm öğrencilerime başarılar diliyorum." dedi.

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