Depremzede çocukların yüzü gülsün diye "Kastamonu Mobil Tiyatro Tırı" yola çıktı

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KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocukların yüzünün gülmesi amacıyla "Kastamonu Mobil Tiyatro Tırı", Kastamonu'dan deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası Kastamonu Belediyesi tarafından çocukların yüzünün gülmesi amacıyla hazırlanan tiyatro tırı, deprem bölgesine uğurlandı.

Yaklaşık 40 kişilik tiyatro ve gösteri ekibinin görev yapacağı mobil tiyatro tırında gittiği çadır kentlerde çocuk tiyatrosu, ateşbaz, bubble show, jonglör, sihirbaz gösterisi, maskotlar, palyaçolar, yüz boyama, yarışmalar ve robot gösterileri yer alacak. Gösteriler sonunda çocuklara hediyeler verilecek.

Yarın Kahramanmaraş'ta yapacağı ilk gösteri ile çocuklarla buluşacak mobil tır, yaklaşık 15 gün boyunca depremden etkilenen illerin tamamını ziyaret edecek.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, depremlerin herkes gibi kendilerini de son derece üzdüğünü vurgulayarak, "Bir nebze olsun oradaki çocuklarımızı güldürebilmek, az da olsa onlara geçmişi unutturabilmek adına tırımız yola çıkıyor. Buradaki çocuklarımıza geçmişi unutturabiliyorsak Kastamonu Belediyesi olarak ne mutlu bize diyorum." ifadesini kullandı.





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