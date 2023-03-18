Kastamonu'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri depremzedeler için yardım topladı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Duruçay Köyü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenenlere yardım amacıyla çalışma yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye yönelik yardım çalışmaları sürüyor. Kastamonu'da Duruçay Köyü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri de imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım çalışma başlattı.

Okul öğrencilerinden bazıları kağıttan yaptıkları oyuncakları okulda ve köylerinde satarak, bazıları harçlığını vererek 4 bin 744 lira topladı. Öğrenciler, parayı depremzedeler yararına bağışladı.

Okulun 2. sınıf öğrencisi Gülsüm Feyza Ergün, AA muhabirine, depremin ardından yaşananları gördüklerinde sanki kendi evleri, okulları yıkılmış gibi hissettiklerini belirterek, "Onlara belki bir kıyafet, ev yardımında bulunacağım, okumalarına yardım edeceğim diye parayı verdiğimde içime sevinç doğdu. Böyle bir şey yaptığım için çok mutluyum. Sevincimi anlatamayacak derecedeyim." dedi.

8. sınıf öğrencisi Emirhan Topaçoğlu, arkadaşlarıyla depremzedelere yardım için çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Ders aralarında, boş derslerde para topladık, deprem bölgesine gönderdik. Ailem hayvan alım satım işi yapıyor. Hayvan alıp satılırken, 'yular parası' adı altında genelde çocuklara bahşiş verilir. Bana verilen 500 lirayı yardım için deprem bölgesine gönderdim. Evlerini, okullarını kaybettiler, sınava çalışmaları gerekiyor. O yüzden yardımda bulundum." ifadesini kullandı.

3. sınıf öğrencisi Ayşegül Yılmaz, depremzedelere çok üzüldüğünü vurgulayarak, "Kumbaramdaki paramı verdim. Kağıttan uçak, gemi gibi şeyler yaptık, onları sattık. Satarken de 'Depremzedelere yardım eder misiniz?' diye sorduk. 600 lira topladık. Bunu deprem bölgesine gönderdik, çok mutlu oldum." diye konuştu.

2. sınıf öğrencisi Meltem Alipehlivanoğlu, para yardımında bulunduğunu, ayrıca birkaç oyuncağını deprem bölgesindeki çocuklara göndereceğini söyledi.





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