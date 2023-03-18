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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ve Araç ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şube Başkanı Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi ve şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Daha sonra Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde de etkinlik gerçekleştirildi.

- Araç

Araç Veznedar Camisi'nde sabah namazında gerçekleştiren programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve dua edildi.

Namazın ardından cemaate Çanakkale Savaşı'nda askerlerin yediği buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.

Programa katılan Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.





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