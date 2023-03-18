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KASTAMONU (AA) - Taşköprü Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara üzüm hoşafı ikram edildi.

Taşköprü Belediyesi tarafından Merkez Taş Cami'de düzenlenen programda, öğle namazının ardından cemaate Çanakkale'deki Mehmetçiğin bir öğünlük iaşesi olan yağlı buğday çorbası, hoşaf ve ekmek ikramında bulunuldu.



Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, "Taşköprü Belediyesi olarak cemaatimize ve vatandaşlarımıza Çanakkale menüsü ikram ettik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim." dedi.

Programa MHP İlçe Başkanı Rıdvan Uçar, BBP İlçe Başkanı Saim Çakmak ve vatandaşlar katıldı.



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