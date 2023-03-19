Kastamonu'dan öğretmenler Hatay'da çocuklarla sosyal ve bilimsel etkinlikler yapacak

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'dan, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'a gidecek öğretmenler, depremzede çocuklara hem ders çalıştıracak hem de sosyal ve bilimsel etkinlikler gerçekleştirecek.

Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'a gidecek 43 öğretmen, çocuklara psikososyal destek verecek.

Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Cihan Gülgün, AA muhabirine, depremzede öğrencilerin yaralarını sarmak için çalışma yapacaklarını söyledi.

Öğretmenlerden deprem bölgesine gitmek yoğun talep geldiğini belirten Gülgün, "Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle ilimizde çağrıya çıktık. 93 öğretmenimiz gönüllü olduğunu iletti. Belirlenen 43 öğretmenimizle pazar günü Hatay'a gideceğiz." dedi.

Bölgedeki 8. sınıf öğrencilerini LGS kapsamındaki sınava, 12. sınıf öğrencilerini de YKS'ye hazırlayacaklarını anlatan Gülgün, "Öğlene kadar ders yapacağız. Akademik derslerin dışında çocukları yaşadıkları olumsuz havadan uzaklaştırıp biraz da olsun mutlu edebilmek için sosyal yönden de hazırlıklar yaparak gidiyoruz." diye konuştu.

Hatay'da sportif, bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler yapacaklarını anlatan Gülgün, şöyle devam etti:

"Kastamonu ekibimiz TÜBİTAK bilim şenlikleri noktasında tecrübeli. 12 farklı atölyede 12 farklı etkinlik yapacağız. Futbol, basketbol oynayacağız. Akıl oyunları hazırladık, turnuvalar düzenleyeceğiz. Uçurtma ayarladık, çeşitli hediyeler ve ikramlar hazırladık. Uçurtma şenlikleri düzenleyeceğiz. Bilim şenliği, gökyüzü gözlemi yapacağız. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bilim şenliğimize sponsor oldu. Oradaki öğrencilerimizle atölye çalışmaları için malzeme desteği verdi. İstanbul Sancaktepe Belediyesi Bilim Deney Merkezi 100 öğrenciye 4 farklı etkinlik yapacak kadar malzeme gönderdi."

Gülgün, çocuklar için yardımcı kaynak kitaplar da hazırladıklarını dile getirerek, depremzede çocukların dopdolu bir hafta geçirmelerini sağlayacaklarını sözlerine ekledi..





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