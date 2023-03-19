Selin vurduğu Bozkurt'ta altyapı çalışmaları tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selin vurduğu Bozkurt'ta altyapı çalışmaları tamamlandı

AA

Selin vurduğu Bozkurt'ta altyapı çalışmaları tamamlandı

KASTAMONU (AA) - Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yeniden inşasına devam ediliyor.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, gazetecilere, 2021 yılının Ağustos ayında yaşanan selin izlerini silmek için yürütülen çalışmaları anlattı.

Selin ilçeye büyük zarar verdiğini hatırlatan Atıcı, 11 Ağustos'taki sel afetinde, neredeyse yüzde 80'i yok olmuş bir ilçeyi devletin yeni baştan inşa ettiğini dile getirdi.

Atıcı, sel sonrası yapılan çalışmalara işaret ederek, "Öncelikle 500 kilogram yağıştan sonra, DSİ'miz yaklaşık 26 terslik bendi ve tarak sistemi ayrıyeten yeni köprüler yaparak dere genişliğini 72 metreye çıkartıp üç buçuk metre yüksekliğindeki beton duvarlarla deremizi güvence altına aldı. Sekiz tane terslik bendimiz bitti, geri kalanı da devam ediyor." dedi.

Köprülerin büyük oranda tamamlandığını anlatan Atıcı, "Selde neredeyse Bozkurt'un tamamı zarar görmüştü. İller Bankasının çalışmalarıyla Bozkurt'un kanalizasyon sistemi, belediyemizle beraber tamamlandı. Elektrik sistemleri yer altına alınıp doğal gazımız ilçemize kavuşturuldu. Bu şekilde tüm altyapı çalışmalarının yüzde 100'ü bitti diyebiliriz." diye konuştu.

Kamu binalarının hızla yapıldığını dile getiren Atıcı, şöyle devam etti:

"Kaymakamlık binamız, emniyet binamız, 500 kişilik kapalı spor sahamız, sentetik sahamız, halı sahamız, okulumuz, pansiyonumuz ve anaokulumuzun tamamı bitme aşamasına geldi. Bir okulumuzda da ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetine başladık. Neredeyse kamu binalarının yüzde 80'i zarar görmüştü, 3 okulumuz hariç tamamı yenilendi, hastanemizin inşaatı devam ediyor. Bozkurt'umuza kamu yatırımlarıyla ve konutlarımızla beraber çok güzel bir yaşam alanı sunduk. Bozkurt'a yeni baştan inşa yaptık, biten bir ilçeyi yeni baştan inşa ettik."

Bozkurt'ta yapılanların deprem bölgesi için de örnek olacağını belirten Atıcı, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimize de şunu söyleyebilirim; Devletimiz, biten bir ilçeyi yeni baştan inşa etme gücüne sahiptir, inşallah oraları da inşa edecektir." ifadelerini kullandı.

Atıcı, Ramazan Bayramı'na kadar ilçe merkezinde parke ve asfalt çalışmalarını da Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye olarak bitirme aşamasına geleceklerini vurgulayarak, "Onlar da bittikten sonra vatandaşımız, tamamen alt ve üstyapısıyla mükemmel Bozkurt'a, Karadeniz'in en güzel ilçesine inşallah kavuşacak." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'dan öğretmenler Hatay'da çocuklarla sosyal ve bilimsel etkinlikler yapacak
YEREL HABERLER Kastamonu'dan öğretmenler Hatay'da çocuklarla sosyal ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
Kastamonu'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri depremzedeler için yardım topladı
YEREL HABERLER Kastamonu'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri ...
Depremzede çocukların yüzü gülsün diye "Kastamonu Mobil Tiyatro Tırı" yola çıktı
YEREL HABERLER Depremzede çocukların yüzü gülsün diye "Kastamonu ...
LGS kapsamındaki sınava girecek öğrencilere öğretmenlerinden sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER LGS kapsamındaki sınava girecek öğrencilere ...
Deprem bölgesine giden "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" mezun oldu
YEREL HABERLER Deprem bölgesine giden "Şerife Bacı'nın torunları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.