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Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

AA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İI Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası olan A.K. ile 18 yıl 9 ay hapis cezası olan S.A. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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