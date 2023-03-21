Depremzede kadınlar el sanatıyla yaşadıklarını unutmaya çalışıyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Kastamonu'ya gelen kadınlar, açılan yöreye özgü el sanatı kursuna katılarak yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor.

Depremlerin ardından kente gelen afetzedelerin bir bölümü kamu kurumlarına ait yurtlar ve misafirhanelere yerleştirilirken bir kısmı da evlerde kalmaya başladı.

Kastamonu Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezince Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır öncülüğünde, depremden etkilenen kadınların yaşadıkları travmayı atlatmaları için etkinlikler düzenleniyor.

Merkez Spor Salonu'nda Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince işletilen Mutlu Kafe'de bir araya gelen depremzede kadınlar, yöreye özgü el sanatı olan coğrafi işaretli Kastamonu çarşaf bağı örmeyi öğreniyor.

Kastamonu ve ilçelerinde en yaygın el sanatlarından biri olan, tırnak bağı olarak da bilinen çarşaf bağı, "yatak çarşafının iki uzun kenarı ya da dört kenarına da pamuk ipliği takılarak alet kullanılmaksızın elle yapılan düğümlerin sıkıştırılarak desen oluşturması işlemi" olarak tanımlanıyor.

Kadınlarla örgü örüp sohbet eden Bahar Çakır, AA muhabirine, sık sık bir araya geldikleri depremzede kadınlarla farklı etkinlikler yaparak onlara yaşadıklarını biraz olsun unutturmaya çalıştıklarını ifade eden Çakır, "Özel bireylerimizin işlettiği bir kafedeyiz. KYK yurtlarında ve evde kalan depremzedelerin Kastamonulu kadınlarla bir araya gelmesini sağladık. Örgü etkinliğini daha önce başlatmıştık. Şimdi de coğrafi işaretli tırnak bağı yapıyoruz." dedi.

Çakır, etkinliğin kadınlara iyi geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Örgü pek çok hanımın yapabildiği bir etkinlik. Farklı bir yöreden gelip burada ikamet ediyorlar. Biz de Kastamonu'nun coğrafi işaretli tırnak bağını onlarla tanıştıralım dedik. Onu öğretiyoruz ve çok mutlular. Hanımlarımız bu tür etkinliklerle kafalarını dağıttıklarını ve dinlendiklerini söylüyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor."

Kahramanmaraş Afşin'den gelen Sultan Kiraz ise yurtta kaldığını dile getirerek, "Buraya geldiğimde hiç örgü bilmiyordum. Hocalarım sayesinde örgü öğrendim. Kastamonu'yu çok sevdim, iyi ki buraya gelmişiz. Bizimle çok ilgileniyorlar. "diye konuştu.

- "Örgü psikolojimize de iyi geliyor"

Malatya'dan gelen Miyase Bozkurt da "Hocalarımız Kastamonu'ya özgü tırnak bağı öğretiyor. Bu kurs bize çok iyi geliyor. Geldiğimizde Allah korusun çok kötüydük. Geldiğimiz gibi değiliz, çok iyi geldi." dedi.

Şevkiye Karaaslan ise Kastamonulu kadınların kendileriyle ilgilendiğini belirterek, "Örgü psikolojimize de iyi geliyor. Etkinlikler iyi hissetmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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