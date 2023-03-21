Yeşilay'ın Kastamonu Şube Başkanlığına Mesut Şeker seçildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Yeşilay Kastamonu Şubesi'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda şube başkanlığına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker seçildi.

Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda yeniden aday olmayan Yeşilay Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü İzzet Serhat Köylü, yaptığı konuşmada, Kastamonu'da önemli işler yaptıklarını ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Tek aday olarak seçime giren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker, yeni şube başkanı oldu.

Şeker, her türlü bağımlılıkla mücadele edeceğini ve Yeşilay'ı daha ileriye taşımaya gayret göstereceğini kaydetti.

Genel kurula kurum müdürleri ve delegeler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.