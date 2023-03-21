Kastamonu ve Sinop'ta "6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu ve Sinop'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, kamu kurumlarının temsilcileri ve depremzede öğrencilerin katıldığı programda, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Konukça mevkisinde "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanına" fidan dikimi gerçekleştirildi.

Vali Avni Çakır, konuşmasında Kastamonu'nun orman varlığı açısından zengin bir il olduğunu söyledi.

Bölgede ağaçlandırmanın devam etmesi gerektiğini anlatan Çakır, "Hem toprağı korumak hem havayı temiz tutmak hem doğadaki diğer canlıların gölgesinde dinlenme ve her türlü faydalanması adına çok güzel bir ibadet olduğunu düşünüyorum." dedi.

Gün içinde vatandaşlara fidan dağıtımı da gerçekleştirdiklerini anlatan Çakır, "Yaşamış olduğumuz 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kastamonu olarak hem dua olarak hem de yardım olarak her daim yanlarında olduğumuzu sizlere de tekrar ifade ediyoruz. Dikeceğimiz fidanlar da inşallah güçlü olsun, toprağa güçlü kök salsın ve gururla buradan geçerken de bunları anlatalım inşallah." diye konuştu.

Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da depremde hayatını kaybedenlerin anısına Akdeniz bitkisi olan 500 sedir fidanı dikeceklerini belirterek, "İnşallah yaşadığımız bu felaketi unutmamak adına her tarafı çam olan bu ormanın içinde bir sedir ormanı oluşturmuş olacağız. Allah bir daha bizi böyle felaketlerle sınamasın, depremzedelerimize, milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde de Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Taçahmet köyünde "6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikim töreni düzenlendi.

Törende, Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz ve beraberindekiler oluşturulan alanda depremde hayatını kaybedenler için fidan dikerek dua etti.

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