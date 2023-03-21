Taşköprü'de "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu.
Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünce Ayvalı köyü Güney Mahallesi'nde fidan dikim töreni düzenlendi.
Törene Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Orman İşletme Müdürü Taner Altunlu, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Orman İşletme Müdürü Taner Altunlu yaptığı konuşmada, "Bugün depremzedeler için fidan dikimi yapıyoruz. Bu fidanlar geleceğe nefes olur inşallah." dedi.
Konuşmanın ardından 2 bin 500'ü kızıl çam olmak üzere 16 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.