Taşköprü'de ramazan ayı öncesi camilerde temizlik yapıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ramazan ayında vatandaşların ibadetlerini rahat şekilde yapabilmeleri için camilerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Taşköprü Belediyesi Hilal Masa temizlik ekipleri tarafından ilçede bulunan 22 camide ramazan ayı dolayısıyla yapılan temizlik çalışmaları tamamlandı.

Ramazan ayında da çalışmaların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, "Mübarek ramazan ayının yaklaşmasıyla cemaatimizin ibadetlerini daha hijyenik ortamda yapabilmesi, camilerimizde temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Ramazan ayı boyunca da ekiplerimiz hazırlıklarını yaparak camilerimizdeki temizlik çalışmalarını sürdürecek." dedi.





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