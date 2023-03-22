Kastamonu'ya gelen çocuklarda depremin izlerini silmek için psikososyal ekip kurdular

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği (İHH), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenip Kastamonu'ya gelen çocukların yüzünün gülmesi amacıyla psikosyal ekip oluşturdu.

Depremlerin ardından kentteki kamu kurumlarına ait yurtlara, misafirhanelere ve evlere yerleştirilen afetzede çocuklardaki olumsuz etkileri gidermek amacıyla Kastamonu İHH, 25 kişilik psikososyal ekip kurdu.

Kimi zaman dernek binası kimi zamanda gençlik merkezine aileleriyle götürülen çocuklara zeka oyunları, yüz boyama etkinlikleri, film gösterimi gibi etkinliklerle psikososyal destek veriliyor.

İHH Kadın Kolları Başkanı Melahat Güler, AA muhabirine, depremzede çocukların yüzünün gülmesi amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olarak dört gruba ayırdıkları depremzede çocuklardaki depremin izlerini silmek için gayret gösterdiklerini belirten Güler, "Psikososyal olarak hem çocuklara hem de çocuklarımız oyunlar oynarken ailelerine hizmet veriyoruz." ifadesini kullandı.

Çocukların daha mutlu olması için 8 haftalık program oluşturduklarını anlatan Güler, "İftarlarda da depremzede çocuk ve ailelerimizi ağırlayacağız. Ramazan ayında çocuklar mutlu olsun diye çeşitli hediyeler ve sürprizler yapmaya devam edeceğiz. Evlerinden uzak geçirecekleri ilk bayramlarında o hüznü dağıtmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.





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