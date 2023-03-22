Taşköprü'de 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtılacak

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​​​​​​​KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kolisi yardımı yapacak.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gazetecilere, amaçlarının birlik beraberlik duygularının güçlenmesine vesile olmak olduğunu belirterek, "Ramazan ayında dar gelirli ailelere gıda yardımında bulunarak, ailelerin yüzlerinde bir nebzede olsa tebessüme ve evlerindeki huzura vesile olmak istiyoruz." dedi.

Çatal, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.





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