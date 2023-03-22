Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

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KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftası erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Anadolu Üniversitesini 47-34 yendi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 24-13 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı farkı açan Kastamonu Belediyespor, karşılaşmayı 47-34 yendi.



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