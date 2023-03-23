Kastamonu'dan giden gönüllü nüfus ve vatandaşlık personeli deprem bölgesinde

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'dan Malatya'ya giden 15 nüfus ve vatandaşlık personeli, bölgede gönüllü olarak görev yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da nüfus ve vatandaşlık işlemlerinin hızlı şekilde yapılabilmesi amıcayla Kastamonu'dan il müdürü, 3 ilçe müdürü olmak üzere 15 personel, bölgede görev yapmaya başladı.

Kastamonu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Bülent Cömert, AA muhabirine, Malatya'da 15 gün görev yapacaklarını söyledi.

Personeliyle bölgeye geldiklerini anlatan Cömert, "Burada depremzede vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini daha hızlı yapabilmek için Malatya Nüfus Müdürlüğü personeline destek veriyoruz. Vatandaşların zaman kaybetmeden işlemlerini tamamlaması için buradayız." dedi.













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