Kastamonulu kadınların ördüğü diz battaniyeleri huzurevi sakinlerine dağıtıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da gönüllü kadınların, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla ördüğü diz battaniyeleri, huzurevinde kalan ihtiyaç sahibi yaşlılara dağıtıldı.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce başlatılan "Gönülden Gönüle El Emeği" projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri ve gönüllü kadınlar diz battaniyesi ördü.

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Milletvekili Metin Çelik'in eşi Birgül Çelik, Belediye Başkanvekili Mehmet Yurt'un eşi Rasime Yurt ile Proje Sorumlusu ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Şefi Pınar Başbilen tarafından Kastamonu Huzurevi'ndeki yaşlılara battaniyeleri dağıtıldı.

Bahar Çakır, burada yaptığı konuşmada, Yaşlılar Haftası'nı kutlayarak, "16-24 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yaşlılar Haftası münasebetiyle bir araya geldiğimiz siz büyüklerimize bizlerden sıcacık dokunuş olması için sivil toplum örgütlerimizin gönüllü hanımları ile ördüğümüz diz battaniyelerimizi dağıtmanın sevinci var içimde. Bizler sizlerin her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Büyüklerimiz bizler için her daim baş tacıdır. Hepinizin günü kutlu olsun. Hepinize sağlıklı ömürler diliyorum." dedi.

Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Şefi Pınar Başbilen, huzurevi sakinlerinin yüzünde ufak da bir tebessüm oluşturmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Başbilen, kadın dernekleri ve gönüllüler tarafından hazırlanan diz battaniyelerinin İnebolu, Tosya ve Araç ilçelerindeki huzurevlerinde kalan ihtiyaç sahibi yaşlılara da dağıtılacağını belirtti.

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