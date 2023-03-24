Kaymakam Özen ve Başkan Çatal, oruçlarını iftar çadırında açtı

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KASTAMONU (AA) - Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal, oruçlarını ilçede kurulan iftar çadırında açtı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlara yemek servisi yapan Özen ve Çatal, daha sonra iftarlarını buradakilerle yaptı.

Taşköprü Belediyesi tarafından hayırseverlerin desteğiyle kurulan iftar çadırında ilk oruçlarını açan Özen, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazana ulaşmanın mutluluğunu tüm hemşehrilerimiz ve İslam alemi olarak yaşıyoruz. Rabb'im bizleri bu güzel ayı layıkıyla yaşayanlardan eylesin." dedi.

Çatal da ramazan ayı boyunca her akşam bir hayırseverin iftarın bedelini karşılayacağını ifade etti.





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