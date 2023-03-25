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Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı'nın 2023 hedefi 300 bin ziyaretçi

AA

Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı'nın 2023 hedefi 300 bin ziyaretçi

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Geçen yıl 150 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine, yeni yatırımların ardından bu yıl 300 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Zarı Çayı'nın yüzyılları bulan yolculuğu sırasında oluşturduğu ve doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu, dünyanın en büyük dördüncü mağarası olduğu belirtilen Ilgarini Mağarası ile Ilıca Şelalesi'nin bulunduğu Pınarbaşı'nı, geçen yıl yerli ve yabancı yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.

Derinliği yer yer 1200 metreyi bulan ve birçok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen yaklaşık 12 kilometrelik Valla Kanyonu, seyir teraslarıyla ziyaretçilere doğal güzellikleri izleme fırsatı sunuyor.

Pınarbaşı'nın Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'ndan dönmek mümkün olmadığından, çıkış ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesi Loç Vadisi Hamitli köyünden yapılabiliyor.

Kanyonun Kerte Seyir Terası'nın bulunduğu alana 10 metre yüksekliğinde, 20 metre ayak genişliğinde çelik profil üzerine yapılan "dev uçurum salıncağı" da tamamlandı.

Horma Kanyonu ise son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Ahşap platformdan geçerken kanyonun tüm güzellikleri görülebiliyor. Kanyon girişine yapılan sosyal alanlar da ziyaretçilerin dinlenmesine imkan sağlıyor.

Horma'yı geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuz, özellikle yaz günlerinde serinlemek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Şelale, yaz kış ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, Pınarbaşı'nın Türkiye'nin turizmde parlayan ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

İlçenin doğal güzellikleriyle ön plana çıktığına işaret eden Yaşar, "Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası ve dünyanın derinlikte ikinci büyük kanyonu olan Valla Kanyonu ilgi çekmeye devam etti." dedi.

Yeni yatırımlarıyla ziyaretçi sayılarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:

"Valla Kanyonu'nun girişine Milli Parklar ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı katkıları, belediye ve kamu kurumlarının destekleriyle yaklaşık 4 milyon lira maliyetle 600 metre derinliğe sahip dev uçurum salıncağı yapıldı. Aynı yere yaptığımız cam seyir terasına ziyaretçilerimizi bekliyoruz. 2022'de 150 bin ziyaretçi sayısının, bu yatırımlarla 2023 yılında 300 bine erişmesini bekliyoruz."

Altyapı konusunda da çalışmaları olduğunu anlatan Yaşar, "Konaklamayla ilgili girişimlerimiz var. Ulaşım, planlama ve programlamayla ilgili sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yaşar, bölge halkına turizmle ilgili eğitim vermeyi de hedeflediklerini dile getirerek, "Öncesinde ilgisi olmayan yöre halkı, turizmden kazanım elde edeceğini gördü. Şimdi buna dönük çalışma yapıyorlar. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle görüştük. Halk eğitimi merkezi üzerinden yerel halkın turizmle ilgili yapacağı her türlü işle ilgili eğitim planlıyoruz." ifadelerini kullandı.


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