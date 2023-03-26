Şehit Şerife Bacı'nın "Elif bebeği" İstiklal Yolu'nda

Sıradan bir yaralama vakasından sıra dışı bir cinayet çıktı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda 9 aylık bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Kastamonulu Şerife Bacı ve İstiklal Yolu hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla "Elif İstiklal Yolu'nda Projesi" hazırlandı.

Tarihi kaynaklara göre, Şerife Bacı, 1921 yılında İnebolu Limanı'na getirilen cephaneyi taşımak için 9 aylık yavrusuyla yollara koyuldu. Çocuğu üşümesin diye kağnının içine silahlar arasına otlardan bir döşek yapan Şerife Bacı, üzerindeki kazağı da silah ve çocuğunun üzerine örttü.

Zorlu kış şartlarına dayanamayan Şerife Bacı, Kastamonu Kışlası yakınlarında silahların üzerine yatmış şekilde donarak hayatını kaybeder, küçük kızı ise kurtarılır.

İstanbul'dan getirilen cephanelerin indirildiği İnebolu Limanı'ndan başlayıp, Kastamonu ve Çankırı üzerinden Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nu tanıtmak amacıyla Ankara Yenimahalle Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu tarafından, Kastamonu Merkez Ortaokulu, Çankırı Yunus Emre Ortaokulu ve İnebolu Atatürk Ortaokulu ortaklığında hazırlanan "Elif İstiklal Yolu'nda Projesi" kapsamında şehit Şerife Bacı'nın kızının sembolü olarak "Elif" adlı örgü bebek yapıldı.

Dört okulun ortak olduğu çalışma TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri arasına girdi.

Ankara'dan yola çıkan "Elif bebek", önce Çankırı'da, daha sonra Kastamonu'da proje ortağı okulları ziyaret etti. Son olarak İnebolu'yu ziyaret edecek "Elif bebek", tekrar Ankara'ya dönecek.

Okullarda İstiklal Yolu, şehit Şerife Bacı ve Elif bebekle ilgili bilgilendirmeler yapılırken, öğrenciler, bu konularla ilgili duygularını anlatan yazılar kaleme aldı.

Kastamonu Merkez Ortaokulu Müdürü Halit Özden, AA muhabirine, Elif bebeğin annesi şehit Şerife Bacı'nın Kurtuluş Savaşı kahramanı olduğunu söyledi.

"Elif bebeğin" İstiklal Yolu'nu gezdiğini belirten Özden, "Elif bebek sembol bir isimdir. Kurtuluş Savaşı'nın önemini, bu yolun ne anlama geldiğini öğrencilerimize anlatmak adına İstiklal Yolu'nu geziyor. Ankara'dan yola çıktı. İlk önce Çankırı'da mola verdi. Çankırı'dan okulumuza geldiğinde coşkuyla karşılandı. Okulumuzdan da İnebolu'ya gidecek." dedi.

İstiklal Yolu hakkında bilgi veren Özden, "İstanbul'dan İnebolu'ya gelen silahlar, buradan çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılar tarafından kağnılarla cepheye taşınıyordu. Sadece silah değil, İstanbul'dan yola çıkan birçok insan da İnebolu Limanı ve İstiklal Yolu üzerinden Anadolu'ya geçiyordu." diye konuştu.

Özden, proje kapsamında yaptıklarını ise şöyle anlattı:

"Proje kapsamında öğrenciler ve halkımızda Elif bebek, İstiklal Yolu ve şehit Şerife Bacı hakkında farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bir internet sitesi kuruldu. Buradan tarihi bilgilere yer verildi. Öğrencilerimize bilgiler verdikten sonra İstiklal Yolu, Şerife Bacı ve Elif bebekle ilgili duygu ve düşüncelerini resim, yazı şeklinde ifade etmelerini istedik. Bunları topladık. 'Elif bebek' Ankara'ya döndüğünde proje kapsamında öğrencilerimizin yazdıkları ve çizdikleri eserler sergilenecek."

Merkez Ortaokulu öğrencisi Göksun Elif Sultan Küçük ise "Elif bebek ve Şerife Bacı çok önemli tarihi kişiler. Şerife Bacı kızının ve diğer kızların yaşayabileceği bir vatanı olsun diye üzerindeki örtüyü cephanenin üzerine örtüyor. Büyük fedakarlıklar yapmıştır." ifadelerini kulandı.

İpek Doğan da "Elif bebek, Kastamonu'da herkes tarafından tanınıyor. Bu proje sayesinde Türkiye de tanımaya başlayacak." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.