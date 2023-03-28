Taşköprü'de Kütüphane Haftası kutlandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında ilkokul öğrencileri, Taşköprülüzadeler Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Atatürk İlkokulu öğrencilerinin ziyaret ederek kitap okuma etkinliği yaptığı programa Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın da katıldı.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphanelerin önemine dikkati çekerek, "Geçmişten bugüne biriktirdiği ilmi, felsefi, tarihi, dini, iktisadi birçok değerin korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan kütüphanelerdir. Kütüphaneler bizlere bilgi paylaşımında değerlerimize değer katan mekanlar olarak her kuşağın eğitim hayatında ayrı bir misyon üstlenmiştir. Bu vesile ile Kütüphaneler Haftası'nı kutluyorum." dedi.

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