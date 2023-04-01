Kastamonu'nun "kar savaşçıları" ilkbaharda da mesaide

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KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, 28-30 Mart'ta etkili olan kar yağışının ardından köy yollarında kar mücadelesini sürdürdü.

Kentte bu yıl kar mücadelesine ocak ayının sonunda başlayan İl Özel İdaresi ekipleri özellikle yüksek rakımlı köylerde şubat ayında yoğun mesai harcadı.

1054'ü köy, 2 bin 614'ü mahalle olmak üzere 3 bin 668 yerleşim yerinin olduğu Kastamonu'da, 9 bin 840 kilometre yol ağından sorumlu olan ekipler bu yıl ilkbaharda da karla mücadele çalışması yürüttü.

Kentte özellikle yüksek rakımlı köylerinde bu hafta etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Ekiplerin karla mücadele çalışması dron ile görüntülendi.

Kastamonu Özel İdaresi greyder operatörü Adem Demir, AA muhabirine, karla mücadele çalışmasını sürdürdüklerini söyledi.

Mart ayının son haftasında beklenenden fazla bir kar yağışının etkili olduğunu ifade eden Demir, "Özel İdare olarak kırsal ve dağlık kesimde kar yağışının yoğun olduğu alanlarda kar mücadelesi yapıyoruz. Kastamonu Özel idare olarak her zaman köylünün yanındayız. Elimizden gelen desteği veriyoruz. Onların mağduriyetini gidermeye, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bununla gurur duyuyoruz, severek yapıyoruz." diye konuştu.

Karın mağduriyet değil bereket olduğunu anlatan Demir, "Mart ayının sonlarında güzel bir kar yağış oldu. Tarlalarda mahsulü olanlar var. Suya ihtiyacı olanlar var. Kar berekettir." dedi.

İl Özel İdaresi çalışanı Tahir Nalbant ise kapalı yolları açtıklarını ifade ederek, çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.





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