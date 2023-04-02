Kastamonu'da depremzede kadınlar kurslara katılırken, çocukları için etkinlikler yapılıyor

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KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden barınmak için Kastamonu'ya gelen kadınlar kendileri için düzenlenen yöreye özgü el sanatları kurslarına, çocuklar da sportif ve psikososyal etkinliklere katılıyor.

Depremlerin ardından kente gelen afetzedelerin bir bölümü kamu kurumlarına ait yurtlar ve misafirhanelere yerleştirilirken, bir kısmı da evlerde kalmaya başladı.

Kastamonu Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezince Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır öncülüğünde, depremden etkilenen kadınların yaşadıkları travmayı atlatmaları için çeşitli kurs ve etkinlikler düzenleniyor.

Yakınları yöreye özgü el işi kurslarına katılan depremzede çocuklar, Merkez Spor Salonu'nda antrenör eşliğinde spor yapıyor. Kastamonu Gençlik Merkezi Müdürlüğü görevlileri ve gönüllüleri, depremzede çocuklarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yapıyor.

Kastamonu Gençlik Merkezi görevlisi Demet Özbıyık, AA muhabirine, çocukların yaşadıkları korkuyu atlatıp yüzlerinin gülmesi için çalıştıklarını söyledi.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kadınlara yönelik çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunduğuna işaret eden Özbıyık, "Depremzedelere yönelik çalışmalar yapılıyor. 'Merkezim Her Yerde' çalışması kapsamında biz de Gençlik Merkezi olarak çocuklara yönelik etkinlikler yapıyoruz. Aileler kurslara katılırken, biz de çocuklarla zaman geçiriyoruz." dedi.

Etkinlikler hakkında bilgi veren Özbıyık, "Çocuklarla taşbaskı, yüz boyama, müzikli eğlence ve sportif faaliyetlerde bulunuyoruz. Birlikte balon şişirip oyunlar oynuyoruz. Depremzede ailelerimiz sosyal faaliyette bulunurken, biz de çocukların psikososyal destek açısından ihtiyaçlarını gidermek için faaliyette bulunuyoruz. Hem keyifli vakit geçirmeleri hem de biraz olsun kafalarını dağıtabilmeleri için buradayız." diye konuştu.

Depremzede çocuklardan Elanur Arıcı ise Hatay'dan geldiklerini belirterek, "Kastamonu'yu çok seviyorum. Burada ablalarla birlikte oyunlar oynuyoruz, çok eğleniyoruz. Ablalar yüzümü boyadı, bizi eğlendirdiler." ifadesini kullandı.



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