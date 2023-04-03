Ilgaz Dağı'nda kayak keyfinin 14 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ilgaz Dağı'nda kayak keyfinin 14 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor

AA

Ilgaz Dağı'nda kayak keyfinin 14 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz-2 Yurduntepe'de ilkbaharda yağan karla sezonun uzaması kayakseverleri mutlu etti.

Kar seviyesinin düşüklüğü nedeniyle 26 Mart'ta sezonu kapatan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde 28-30 Mart arasında etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından kayak merkezi 1 Nisan'da yeniden açıldı.

İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum, Amasya olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlayan ve 5,6 kilometrelik kesintisiz pisti ile öne çıkan kayak merkezinin 14 Nisan'a kadar hizmet vermesi bekleniyor.

Merkezin ziyaretçilerinden Celal Kanmaz, AA muhabirine, kayak yapmak için Ankara'dan geldiğini söyledi.

Kayak merkezinin çok keyifli olduğunu anlatan Kanmaz, "Kayak yapmayı, Ilgaz'ı çok seviyorum. Memnun kaldık. Yaklaşık 30 yıldır kayak merkezlerine gidiyorum, ilk kez nisanda kayağa geldim." dedi.

Fatih Yüce de Ankara'dan geldiğini söyleyerek, "Nisan ayında beklemiyorduk. Çok güzel bir gün. Kayak açısından hava güzel. Gayet mutluyuz. Gelecek hafta da gelmeyi düşünüyoruz. Tüm gençleri buraya Ilgaz'a kayak yapmaya bekliyorum." diye konuştu.

- "Çok güzel bir havada çok güzel pistte kayak yapıyoruz"

Kayak antrenörü Mete Hancı ise Ilgaz'ın birçok doğal güzelliği bünyesinde barındırdığını belirtti.

Nisan ayında kayak yapmanın da keyifli olduğunu kaydeden Hancı, "Bu güzel doğada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Muhteşem bir hava, muhteşem bir kar var. Bu doğanın içinde, insan kelimelere sığdıramıyor, harika bir ortam. Çok güzel bir havada çok güzel pistte kayak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cide açıklarında dümeni kilitlenen yük gemisi karaya oturdu
YEREL HABERLER Cide açıklarında dümeni kilitlenen yük gemisi karaya ...
Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
YEREL HABERLER Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
Kastamonu'da depremzede kadınlar kurslara katılırken, çocukları için etkinlikler yapılıyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da depremzede kadınlar kurslara katılırken, ...
GÜNCELLEME - Kastamonu'da 4,2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kastamonu'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Genç Erkekler Ragbi Türkiye Birinciliği Kastamonu'da başladı
YEREL HABERLER Genç Erkekler Ragbi Türkiye Birinciliği Kastamonu'da ...
Kastamonu'da 2 katlı ev yandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 2 katlı ev yandı
Kastamonu'nun "kar savaşçıları" ilkbaharda da mesaide
YEREL HABERLER Kastamonu'nun "kar savaşçıları" ilkbaharda da mesaide

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.