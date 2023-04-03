Ilgaz Dağı'nda kayak keyfinin 14 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor

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KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz-2 Yurduntepe'de ilkbaharda yağan karla sezonun uzaması kayakseverleri mutlu etti.

Kar seviyesinin düşüklüğü nedeniyle 26 Mart'ta sezonu kapatan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde 28-30 Mart arasında etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından kayak merkezi 1 Nisan'da yeniden açıldı.

İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum, Amasya olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlayan ve 5,6 kilometrelik kesintisiz pisti ile öne çıkan kayak merkezinin 14 Nisan'a kadar hizmet vermesi bekleniyor.

Merkezin ziyaretçilerinden Celal Kanmaz, AA muhabirine, kayak yapmak için Ankara'dan geldiğini söyledi.

Kayak merkezinin çok keyifli olduğunu anlatan Kanmaz, "Kayak yapmayı, Ilgaz'ı çok seviyorum. Memnun kaldık. Yaklaşık 30 yıldır kayak merkezlerine gidiyorum, ilk kez nisanda kayağa geldim." dedi.

Fatih Yüce de Ankara'dan geldiğini söyleyerek, "Nisan ayında beklemiyorduk. Çok güzel bir gün. Kayak açısından hava güzel. Gayet mutluyuz. Gelecek hafta da gelmeyi düşünüyoruz. Tüm gençleri buraya Ilgaz'a kayak yapmaya bekliyorum." diye konuştu.

- "Çok güzel bir havada çok güzel pistte kayak yapıyoruz"

Kayak antrenörü Mete Hancı ise Ilgaz'ın birçok doğal güzelliği bünyesinde barındırdığını belirtti.

Nisan ayında kayak yapmanın da keyifli olduğunu kaydeden Hancı, "Bu güzel doğada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Muhteşem bir hava, muhteşem bir kar var. Bu doğanın içinde, insan kelimelere sığdıramıyor, harika bir ortam. Çok güzel bir havada çok güzel pistte kayak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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