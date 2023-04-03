Bavul içinde 8 bin 375 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir bavul içinde 8 bin 385 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente araçla uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı.
Aracı durdurarak arama yapan polis ekipleri, bavul içinde 8 bin 385 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili T.T. ve A.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.