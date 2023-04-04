Taşköprü Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi

KASTAMONU (AA) - Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, belediye çalışanları ve emekli olan personelle iftar programında bir araya geldi.

Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Meclis üyesi Cezmi Gümüş, personel il birlikte iftar yaptı.

Başkan Çatal, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın, birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade ederek, "Mübarek ramazan ayında siz kıymetli ailemiz ile bir araya geldik. Birlikte ilçemizin her bir noktasını güzelleştiriyoruz. Mesai mevhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın taleplerine koşma gayreti içindeyiz. Biz büyük bir aileyiz ve birlikte daha güçlüyüz. Tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

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