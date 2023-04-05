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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşköprü'deki meslek lisesi fabrika gibi üretim yapıyor

AA

Taşköprü'deki meslek lisesi fabrika gibi üretim yapıyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve metal teknolojileri atölyesinde üretilen ahşap ve metal ürünler, yurdun dört bir yanındaki okullarda kullanılıyor.

Lisede 3 öğretmen ve 24 öğrenci tarafından ana sınıfı takımları, sehpa, öğretmen ve elbise dolabı ile basket potası ve hentbol kale direği üretiliyor. Ürünler, Kastamonu ve Türkiye'nin farklı ilerindeki okullara gönderiliyor.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ne Kastamonu'dan 5 okulun dahil olduğunu söyledi.

Bunlardan birinin de Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu anlatan Bahçacıoğlu, "Bu meslek liselerimizi, bakım onarımını yapıp, gerekli ekipman ve donatım malzemelerini alarak güçlendirdik. Bakanlığımız tarafından Taşköprü'deki okulumuza 500 takım ana sınıfı donatım malzemesi siparişi verildi. Bu 500 takımın 190 takımı teslim edildi, kalan kısmın üretimi devam ediyor." dedi.

- "Bir öğrencinin ortalama aylık geliri 6 bin lira"

Fabrika gibi üretim yapan okulun bölge ekonomisine katkı sağladığını kaydeden Bahçacıoğlu, "Okulumuzun 2022 yılında 3 milyon 400 bin lira geliri oldu. Burada çalışan öğretmen ve öğrencilerimiz bulunuyor. Şu an 3 öğretmen ve 24 öğrenci çalışıyor. Bir öğrencinin ortalama aylık geliri 6 bin lira." diye konuştu.

Okulun metal atölyesinde basketbol potası ve hentbol kalesi üretildiğini dile getiren Bahçacıoğlu, "Bu ürünleri de okullara dağıtmaktayız. Bu konuda bize destek veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Mobilya bölümü öğrencisi Mehmet Çelik ise okulun yurdunda kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Okulda ana sınıfı takımları, sehpa, öğretmen, elbise ve materyal dolabı yapıyoruz. Bunları Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yaptığımız işten 6 bin lira civarında para alıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı, okul ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Ev bütçesine katkı sağlıyoruz. Maaş aldığım zaman akşam eve giderken tatlı alıyorum. Ailem çok mutlu oluyor."

Furkan Yılmaz da okulun hayatına tecrübe kattığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çevremdekiler ilk başta ön yargılı davrandı. Burada okunmaz, iyi okul değil gibi. Bu durum beni de tereddüte düşürdü ama bu okul bana çok şey kattı. Bu bölümde bir şeyler öğrendikçe çevremdekilerin bozulan eşyalarını da yapmaya başladım. Arkadaşlarımla beraber yaptığımız ürünlerin Türkiye geneline satılması bize mutluluk veriyor. Şu anda hem para kazanıyorum hem de gelecekte işimin garanti olduğunu düşünüyorum. Bu işte ilerleyeceğime inanıyorum."

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