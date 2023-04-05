Kastamonu'da karaya oturan yük gemisindeki mürettebat tahliye edildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde karaya oturan yük gemisinin mürettebatı, karaya çıkarıldı.

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Gürcistan'ın Poti Limanı'na giden, 2 Nisan'da dümeni kilitlendiği için sürüklenerek Alayazı köyü mevkisinde karaya oturan Antigua Barbuda bayraklı "Maren" adlı konteyner gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Gemideki 14 kişilik mürettebatın 13'ü, TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen kurtarma faaliyeti ile gemiden alınarak Cide ve Bartın'a ulaştırıldı.

Gemide şu an kaptan ve geminin tamirinde görev alan kurtarma ekibinin çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Öte yandan geminin altında sürtünmeye bağlı yarıklar oluştuğu, bu yarıkların onarımı için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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