Depremzede halk oyunları eğitmeni Kastamonu'da açtığı kursla semazen yetiştirmeye başladı

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KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta kalan depremzede halk oyunları eğitmeni, açtığı kursla semazen yetiştirmeye başladı.



Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde evi zarar gören Mustafa Kavak (54) bir arkadaşının önerisi üzerine ailesiyle Kastamonu'ya gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtta kalmaya başladı.

Bir süre sonra Kastamonu Halk Eğitimu Merkezi Müdürü Ebubekir Yiğit'i ziyaret eden Kavak, semazen kursu açabileceğini söyledi.

Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılan kursta öğrencilerle bir araya gelen Kavak, haftanın 3 günü eğitim veriyor. Kursa 12 öğrenci katılıyor.

Mustafa Kavak, AA muhabirine, depreme memleketi olan Kahramanmaraş'ta yakalandığını anlattı.

Bir arkadaşının tavsiyesiyle ailecek Kastamonu'ya geldiklerini ve yurda yerleştirildiklerini anlatan Kavak, şöyle devam etti:

"Çocuklar okula gidiyor. Burada bize çok güzel bakıyor, ilgileniyorlar. Kahramanmaraş Halk Eğitimi Merkezinde halk oyunları eğitmeni olarak görev yapıyordum. Buraya geldikten sonra boş durmayayım diye Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne giderek başvuruda bulundum. 35 yıldır bu işi yapıyorum."

Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden talep gelmesi üzerine burada semazen kursu açtıklarını kaydeden Kavak, "Okula görevlendirdiler. Buradaki öğrencilerle çalışmalara başladık. Çok da başarılı çocuklar, güzel bir semazen grubu çıkarmaya çalışacağız. Ben de kendi çapımda bir şeyler yaparak para kazanıyorum. Hayat da bizim için yavaş yavaş normalleşmeye başlıyor. " diye konuştu.

- "Burada ilk kez böyle bir kurs açılması benim için de güzel oldu"

Bir gün Kastamonu'ya gelip kurs açacağına ihtimal vermediğini belirten Kavak, "Aslında böyle bir şeyi hayal dahi etmezdim. Bu bir kader, geldi buldu. Gerçi bir taraftan Kahramanmaraş'tan buraya gelip semazen dersi vermek güzel de bir şey. Burada ilk kez böyle bir kurs açılması benim için de güzel oldu. Bize burada çok güzel bakıyorlar. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cengiz Günday ise böyle bir kurs açtıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Günday, "Okulumuzda şu anda da geleneksel okçuluk ve ebru başta olmak üzere çeşitli etkinlikler ve kurslarımız devam ediyor. Bunun yanına bir de semazen katalım dedik. Hocamla konuşarak kursumuzu başlattık." dedi.

Bu kültürün yaşatılması adına kursların önemli olduğunu anlatan Günday, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dört büyük velisi olarak kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ve Mevlana hazretlerinin kıymetini biliyoruz. Kendimizden Anadolu'dan ve bizden olan bir değeri yaşatmak için semazen kursunu başlattık."

Kursa katılan öğrencilerden Melih Önay da kursun açılmasından mutlu olduğunu dile getirerek, "Uzun zamandan beri semazenlik eğitimi açılsın istiyordum. Seviyordum, semazenliği merak ediyordum. Kursun açılması güzel oldu. İnşallah gösteri yapabilecek kadar öğreniriz." ifadelerini kullandı.

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