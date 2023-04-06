Kastamonu'da yetimler iftar sofrasında buluştu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Kastamonu Deniz Feneri Derneği tarafından kentteki bir iş yerinde düzenlenen iftarda 35 yetim ve ailesiyle bir araya gelindi.

İftarın ardından dernek üyelerince çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin, AA muhabirine, yetimler için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yetim çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak için iftarda buluştuklarını belirten Bitkin, "Onlara sadece yemek ikramı değil sürpriz hediyeler de verdik. Hediye paketlerine sarmış olduğumuz hediyeleri teker teker teslim ettik. Her biri mutlu oldu. Bizlere bu imkanı sağlayan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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