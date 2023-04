Devrekani'de yetim ve kimsesiz çocuklar iftarda buluştu

KASTAMONU (AA) - Devrekani Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında yetim ve kimsesiz çocuklarla yakınları bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen iftar programına Kaymakam Ahmet Coşkun, Belediye Başkan Vekili Uğur Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuz Doğan, İlçe Emniyet Amiri Mekan Sivrikaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Görür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihat Demirtaş ile yetim ve kimsesiz çocuklarla yakınları katıldı.

Kaymakam Coşkun, programa katılan yetim ve kimsesiz çocuklarla ilgilenerek istek ve taleplerini dinledi.

Yetim ve kimsesiz çocukların kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Coşkun "Kıymetli çocuklarımızı sadece bugün için değil, her daim hatırlayarak çocuklarımızın her zaman devlet olarak yanındayız, onların her alanda başarılı olmalarını arzu ediyoruz. Bu mübarek ayda da çocuklarımıza göstereceğimiz ilgi belki de hayırların en güzeli olacak diye düşünüyorum." dedi.





