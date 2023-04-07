Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama sırasında bir otomobil durduruldu.

Otomobildeki O.H, H.Y. ve K.H, bir poşeti dışarı attıklarının fark edilmeleri üzerine gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği "Ceku" ile çevrede yapılan aramada poşetlenmiş halde 19,32 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Otomobildeki aramada uyuşturucu öğütmede kullanılan değirmen ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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