Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Tosya'da, İ.Ş. ve E.Ö.İ'ye ait 3 ev ve iş yerinde uyuşturucu arama köpeği "Valör"ün de katıldığı aramalarda 176 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, 22 fişek ve 2 muşta ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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