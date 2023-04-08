Kastamonu'da akrabasını bıçaklayan 15 yaşındaki zanlı tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, akrabasını bıçakla yaralayan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, İsmailbey Mahallesi'nde akrabası E.B'den (17) sigara isteyen H.Ş.A. (15), olumsuz yanıt alınca yanında bulunan bıçakla E.B'yi yaraladı.
E.B, sağlık ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan H.Ş.A. ise Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.