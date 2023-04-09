Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu sona erdi

KASTAMONU (AA) - Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz-2 Yurduntepe'de kayak sezonu sona erdi.

Kar seviyesinin düşüklüğü nedeniyle 26 Mart'ta sezonu kapatan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde 28-30 Mart arasında etkili olan yağış sonrası 1 Nisan'da sezon yeniden açıldı.

Birçok kentten kayakseveri ağırlayan ve 5,6 kilometrelik kesintisiz pisti ile öne çıkan kayak merkezinde 14 Nisan'a kadar sürmesi planlanan kayak sezonu sıcaklıkların artması ve karın erimeye başlaması nedeniyle tamamlandı.

Köpeği "Hera" ile kayak yapan Serdar Aydoğan, AA muhabirine, Ankara'dan geldiğini söyledi.

Sezonun son kayağını yaptığını anlatan Aydoğan, "Sezonu kapatmaya geldik. Sık geliyorum. Gayet güzel bir yer. Ilgaz Dağı'na uzun yıllardır geliyorum. Sezonu burada açıp burada kapatıyoruz. Fakat bu sene yetersiz kar yağışı oldu. Tesis güzel, ortam çok güzel. Burası daha fazla canlandırılabilir, turizm cenneti olabilir. Doğa da çok güzel. Sarıkamış gibi bir hava var burada." diye konuştu.

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