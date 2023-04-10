Kastamonu'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Topçuoğlu Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir iş yerinde Ö.K. ile Niyazi Karabıyık arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K. tabancayla Niyazi Karabıyık'a ateş etti.

Yaralanan Karabıyık, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karabıyık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Ö.K'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.