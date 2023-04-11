TÜRKAV üyeleri deprem bölgesindeki çocuklara moral verdi

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KASTAMONU (AA) - Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kastamonu Şubesi üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman'ı ziyaret ederek, depremzede çocuklara moral verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından TÜRKAV Genel Merkezi'nin "Kardeş Şubeler Projesi" kapsamında başlattığı deprem bölgesi ziyaretleri, Kastamonu şubesinin Adıyaman ziyaretiyle devam etti.

TÜRKAV Kastamonu Şube Başkanı Kamil Çonkor ve Yönetim Kurulu üyeleri, topladıkları çeşitli yardımları Adıyaman TÜRKAV Şube Başkanı Yusuf Babar öncülüğünde depremzedelere dağıttı.

Vakıf üyeleri, depremzede çocuklara moral vermek amacıyla çizgi film seansı, ip atlama, mendil kapmaca gibi çeşitli etkinlikler düzenledi.

Çonkor, bölgeye giderek depremzede çocuk ve ailelerin maddi ve manevi yanında olduklarını belirterek, "Genel merkezimiz öncülüğünde deprem bölgelerindeki şube başkanlarımızın gayretleriyle depremin ilk gününden itibaren ayni ve nakdi yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Yardımlarımıza katkıda bulunan bütün yardımseverlerimize teşekkür ederiz." dedi.





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