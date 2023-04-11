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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi

AA

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vidinlioğlu, belediye binasında düzenlenen basın toplantısında, geride kalan 4 yılda belediyenin 503 milyon 671 liralık öz kaynaklarından yatırım yaptığını söyledi.

İl genelinde ciddi anlamda park ve peyzaj çalışması yaptıklarını ifade eden Vidinlioğlu, çok sayıda yeni yaşam alanı oluşturduklarını ifade etti.

Sahipsiz hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Vidinlioğlu, "Geçici hayvan bakımevimizin fiziki şartlarında iyileştirme yapıldı. Alttan ısıtmalı hale getirildi. Bölgedeki en konforlu bakımevine sahibiz. Şartları çok düzgün hale getirildi. Sokak hayvanlarımızın tedavileri ve sahiplendirilmesi doğrultusunda 14 bin 356 sadık dostumuzun tedavisi ekiplerimizce gerçekleştirildi. 645 sokak hayvanımızın ise sahiplendirilmesi sağlandı. 29 bin kilogram kuş yemi, kedi ve köpek maması sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanıldı." dedi.

Çok sayıda sosyal yardıma imza attıklarını da anlatan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

" Sosyal Yardım Marketimiz de bugüne kadar yaklaşık 8 bin aileye gıda yardımı yapıldı. Bugün itibariyle her ay düzenli olarak 242 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza gıda desteği sağlamayı sürdürüyoruz. Kovid-19 salgını süresince mağdur olan vatandaşlarımızın da yanında olarak ilk yıl 12 bin, ikinci yıl ise 10 bin gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca yaklaşık 400 öğrencimize gerekli yardımlarda bulunduk. Başımızın tacı ihtiyaç sahibi 118 yaşlımıza günlük olarak evde yaşlı bakım hizmeti veriyoruz. Bu doğrultuda yaşlılarımıza; banyo, yaşam alanı temizliği, çamaşır temizliği, yemek hizmeti, ayakta sağlık hizmeti ve psikolojik destek verilmektedir. 1298 metrekare kapalı alan ve 1342 metrekare açık alana sahip Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanemizi tamamlayıp hizmete açtık. Proje kapsamında 5 adet sınıf ve oyun salonu, 5 adet uyku salonu, yemekhane, mutfak, personel-yönetici birimleri, etkinlik salonu, çok amaçlı salon yer alıyor."

Atık su arıtma tesisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, "Biliyorsunuz daha öncesinde arıtılmayan su salgın hastalıklar için riskti hem de tarım alanını sulayan suyun kirliliğinden dolayı bu bir tehditti. Atıksu Arıtma Tesisini başladık ve bitirdik. Bugün 400 Milyon liralık bir yatırım. Şehrin 27 yıllık rüyasını gerçekleştirdik. Burası Türkiye'deki ilk 5 tesisten biri. Üç fazlı arıtma yapan bir tesis. Şehrin 35-40 sene sonrasının hesabı yapılarak, planlanarak yapılmış bir tesis. Atıksu arıtmayla ilgili şehrimizin sıkıntısı olmayacak. Buradan 8-10 ton yakıt alıyoruz. Enerjisini kendisi üretiyor, büyük çoğunlukla.Tesisimizde 2022 yılında toplam 10 milyon metreküp atıksu arıtılmıştır. Tesiste 550 bin metreküp biyogaz üretilmiş olup karşılığında 998 bin kilovat elektrik üretilmiş ve elektrik tesiste kullanılmıştır." dedi.

Tarihi yapılara sahip çıktıklarını belirten Vidinlioğlu, "Kastamonu Belediyesi olarak dünden bugüne tarihi sokak ve caddelerimizde 270 adet yapının cephe iyileştirmesini tamamladık. Bu doğrultuda yedi etaptan oluşan sokak sağlıklaştırma projelerimizin ilk dört etabında çalışmalar tamamlandı. Mülkiyeti belediyemize ait 24 adet tescilli yapının 11'inin restorasyon çalışması tamamlandı. Bir tescilli binanın ise restorasyon çalışması sürüyor. Yapılan bu çalışmalar kapsamında Kastamonu’nun tarihi alanları ihtişamlı görüntüsüne yeniden kavuşuyor." diye konuştu.

Millet bahçesi çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Vidinlioğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük üçüncü millet bahçesini şehrimize kazandırıyoruz. Çalışmalar sona geldi. Burada şehirde ihtiyaç duyulan bir alanı canınızın sıkılmayacağı yeşilin her tonunu göreceğiniz çok güzel bir millet bahçesini kazandırmış olacağız. Kuzeykent Mahallesi’nde 240 dönümün üzerinde bir alana kurulan Millet Bahçesinin içerisinde yürüme yolları, bisiklet yolları, Millet Kıraathanesi ve Kastamonulu vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı tüm sosyal alanlar yer alacak."

Kentsel dönüşüm çalışmalarından bahseden Vidinlioğlu, "Kastamonu'muzun tarihi sokaklarını gün yüzüne çıkartmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte uygulayacağımız dev projemizin gerekli çalışmaları tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında 136 adet binanın yıkılması, 56 adet binanın ise restore edilmesi öngörülmektedir. Projenin tamamında 250 adet bina bulunmakta olup bunların 32'si tescillidir. Projenin toplam maliyeti geçtiğimiz yıllarda 315 milyon liraydı, mutlaka artış olur." ifadelerini kullandı.

Afet bölgesine yapılan yardımlar hakkında da bilgi veren Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından 15 tır, 16 kamyon, 8 kamyonet, 10 minibüs, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 4 arama kurtarma aracı ve 2 arazöz ile birlikte 5 konteyneri bölgeye sevk ettik. 68 personelle sahadaki çalışmalara katıldık.
İlimize gelen misafirlerimiz ile yakından ilgilendik ve ilgilenmeye devam ediyoruz. 3 bin 569 misafirimize gıda, hijyen ve temizlik kolisi desteği sağladık. Mobil Tiyatro tırı ile deprem bölgesindeki çocuklara psikolojik destek sağlamaya çalıştık."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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