Kastamonu'da cinayet zanlısı tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

Topçuoğlu Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir iş yerinde Niyazi Karabıyık'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Ö.K'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ö.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Niyazi Karabıyık ve Ö.K, arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, tabancayla vurulan Niyazi Karabıyık kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, şüpheli, polisler tarafından olayın gerçekleştirildiği silahla yakalanmıştı.

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