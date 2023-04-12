Kastamonu'da bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

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KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Soğukpınar köyü Dere Mahallesi'nde Salih Güloğlu'na (82) ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine köye gelen İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Devrilen sobadan çıktığı belirtilenen yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Felçli olduğu öğrenilen Güloğlu evden çıkamadı. Dumandan etkilenen kızı Satiye Güloğlu ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adamın cesedine henüz ulaşılamadığı bildirildi.

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