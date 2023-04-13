Kastamonu'da bir kişi tartıştığı eşi ve oğlunu bıçakladı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ve oğlunu bıçaklayarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi Eski Medrese Sokak'ta yaşayan S.A. (46) eşi ve oğluyla tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, eşi N.A. (43) ve oğlu K.A'yı (19) bıçakla yaraladı.

Ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan kadın ve oğluna ilk müdahale yapıldı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen K.A, ameliyata alındı.

Baba, S.A, polis tarafından gözaltına alındı.



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