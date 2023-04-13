Devrekani Kaymakamı Coşkun, yatılı bölge okulu öğrencileriyle iftar yaptı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Kaymakamı Ahmet Coşkun, Şenlik Mustafa Kaya Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

Kaymakam Coşkun, okul pansiyonu yemekhanesinde yapılan iftarın ardından öğrenci, idareci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Okul ve öğrencilerin genel durumu ve çalışmalarla ilgili bilgi alan Coşkun, öğrenci ve öğretmenlere çalışmalarında başarı diledi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Görür, İlçe Emniyet Amiri Mekan Sivrikaya ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuz Doğan da katıldı.





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